Цены на нефть снижаются, несмотря на смягчение карантина по всему миру

Фото: добыча нефти (OilNow)

На рынке сохраняется напряжение, Goldman Sachs прогнозирует снижение цен после роста

Цены нефть во вторник, 9 июня, снижаются второй день подряд, несмотря на надежды на восстановление спроса в условиях постепенного снятия ограничительных мер. Падение было обусловлено омрачающими перспективами переизбытка на рынке.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent снизились на 1,35 % до 40,25 долларов за баррель к 11:40 по киевскому времени. Фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 2,04 на 0,13% до 37,41 долларов.

Нью-Йорк, который больше всего в США пострадал от вспышки коронавируса, начал выходить из карантина в понедельник, что потенциально может подстегнуть спрос на горючее.

Goldman Sachs повысил свои прогнозы цен на нефть на 2020 год, при этом Brent теперь оценивается в 40,40 долларов за баррель, а WTI - в 36 долларов за баррель. Однако инвестбанк предупредил, что цены, скорее всего, снизятся в ближайшие недели из-за неопределенности спроса и перевеса запасов.

"С учетом того, что Brent очень хорошо держится выше 40 долларов, среди трейдеров ведутся разговоры, что WTI также скоро достигнет этого уровня", - сказал Майкл Маккарти, главный стратег рынка в CMC Markets.

Напомним, 6 июня министры стран ОПЕК+ договорились продлить действие сделки по сокращению добычи нефти еще на месяц, до конца июля.

Отметим, НБУ в своем макроэкономическом прогнозе заложил среднюю цену на нефть в 2020 году на уровне 35 долларов за баррель.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Александр Белоус