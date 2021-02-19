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Нефть дешевеет после достижения годового максимума

Новина українською → Киев, Пятница 19 февраля 2021 11:22
Нефть дешевеет после достижения годового максимума Фото: добыча нефти (OilNow)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть в пятницу, 19 февраля, упали более чем на 1%, продолжив снижение, которое началось накануне. Нефть дешевеет из-за опасений, что НПЗ потребуется время для возобновления работы после рекордных холодов на юге США и это приведет к разрыву спроса.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,4%, до 63,06 долларов за баррель к 07:44 по Гринвичу, а фьючерсы на нефть марки WTI (Западный Техас) упали на 1,4%, до 59,70 доллара за баррель.

"Рынок созрел для коррекции, и признаки того, что ситуация с энергоснабжением и общей энергетической ситуацией в Техасе начала нормализоваться, послужили необходимым спусковым крючком", - сказала Вандана Хари, аналитик по энергетике Vanda Insights.

Оба эталонных контракта выросли до 13-месячных максимумов в четверг из-за исторических морозов в южных штатах США. По оценкам аналитиков, из-за экстремальных холодов была потеряна треть добычи нефти в США, но теперь внимание обращено на влияние на нефтеперерабатывающие предприятия.

Отсутствие спроса со стороны техасских нефтеперерабатывающих заводов, вероятно, приведет к увеличению запасов сырой нефти в ближайшие недели.

Как сообщало РБК-Украина, цены на нефть 18 февраля снова выросли, достигнув 13-месячного максимума. Опасения, что редкое похолодание в Техасе может нарушить добычу нефти в США на несколько дней или даже недель, вызвали новые покупки.

Напомним, 18 февраля все электростанции в штате Техас были снова подключены к сети. Однако сотни тысяч домов остаются без электричества из-за вышедших из строя линий и других проблем после жестокого зимнего шторма и похолодания.

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