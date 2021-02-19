Электростанции Техаса снова заработали, но 300 тысяч домов по-прежнему без света

Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что все электростанции в штате снова подключены к сети. Однако сотни тысяч домов остаются без электричества из-за вышедших из строя линий и других проблем после жестокого зимнего шторма и похолодания.

Около 325 тысяч домохозяйств по-прежнему лишены электричества, по сравнению с 2,7 миллионами в среду. Кроме того, более 13 миллионов техасцев сталкиваются с перебоями в водоснабжении. Энергосистема штата останется крайне "хрупкой" в течение нескольких дней, поскольку холодная погода, которая создала проблемы, сохранится на выходных.

Энергетические операторы и руководители штата подвергаются резкой критике за продолжительные отключения из-за отрицательных температур, которые начались четыре дня назад.

Эбботт сказал, что он попросил законодателей штата принять законы, обязывающие все электростанции в Техасе готовить к зиме свои объекты, как это делают в более холодных штатах.

Губернатор раскритиковал Совету по надежности электроснабжения Техаса (ERCOT), объединение, отвечающее за 90% электроэнергии штата, который, по его словам, перед ураганом сообщил чиновникам, что сеть подготовлена к холодной погоде.