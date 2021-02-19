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Нафта дешевшає після досягнення річного максимуму

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 лютого 2021 11:22
Нафта дешевшає після досягнення річного максимуму Фото: видобуток нафти (OilNow)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту в п'ятницю, 19 лютого, впали більш ніж на 1%, продовживши зниження, що почалося напередодні. Нафта дешевшає через побоювання, що НПЗ буде потрібен час для відновлення роботи після рекордних холодів на півдні США і це призведе до розриву попиту.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 1,4%, до 63,06 доларів за барель до 07:44 за Гринвічем, а ф'ючерси на нафту марки WTI (Західний Техас) впали на 1,4%, до 59,70 долара за барель.

"Ринок дозрів для корекції, і ознаки того, що ситуація з енергопостачанням і загальною енергетичною ситуацією в Техасі почала нормалізуватися, послужили необхідним спусковим гачком", - сказала Вандала Харі, аналітик з енергетики Vanda Insights.

Обидва еталонних контракти зросли до 13-місячних максимумів в четвер через історичні морози в південних штатах США. За оцінками аналітиків, під час екстремальних холодів була втрачена третина видобутку нафти в США, але тепер увага звернена на вплив на нафтопереробні підприємства.

Відсутність попиту з боку техаських нафтопереробних заводів, ймовірно, призведе до збільшення запасів сирої нафти в найближчі тижні.

Як повідомляло РБК-Україна, ціни на нафту 18 лютого знову зросли, досягнувши 13-місячного максимуму. Побоювання, що рідкісне похолодання в Техасі може порушити видобуток нафти в США на кілька днів або навіть тижнів, викликали нові покупки.

Нагадаємо, 18 лютого всі електростанції в штаті Техас були знову підключені до мережі. Проте сотні тисяч будинків залишаються без електрики через після жорстокого зимового шторму і похолодання.

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