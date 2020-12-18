Нефть дешевеет после достижения 9-месячного максимума

Фото: добыча нефти (OilNow)

Цены снижаются на фоне всплеска COVID-19

Цены на нефть снизились в пятницу, 18 декабря, после достижения девятимесячных максимумов на предыдущей сессии, поскольку рост числа случаев COVID-19 оказывает давление на спрос на топливо. Законодатели США борются за пакет экономических стимулов на сумму 900 млрд долларов.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,5%, до 51,24 доллара за баррель. Цены на нефть марки WTI снизились на 0,4%, до 48,19 доллара за баррель к 05:13 по Гринвичу.

Согласно данным агентства Reuters более 73,65 млн человек во всем мире заразились новым коронавирусом, а 1654920 человек умерли.

По словам аналитиков, резкий рост числа случаев ведет к жестким ограничениям на поездки, что сказывается на краткосрочном спросе на топливо и настроениях рынка.

Оба контракта выросли в четверг на фоне оптимизма по поводу прогресса в законопроекте о помощи в связи с COVID-19, падения доллара США до минимума за 2,5 года. При цене на нефть в долларах более слабый доллар удешевляет нефть в других валютах.

Аналитики говорят, что аппетит к риску все еще растет в связи с перспективой неизбежной сделки по стимулированию экономики США, которая будет способствовать росту спроса, но законодатели еще не пришли к соглашению.

Продолжающееся внедрение вакцин против COVID-19 также помогает защитить рынок от резкого падения.

Напомним, 10 декабря цены на нефть Brent впервые с начала марта превысили уровень 50 долларов.

Как сообщало РБК-Украина, падение цен привело к тому что импорт топливно-энергетических товаров в Украину за 11 месяцев 2020 года упал на 36% до 7,177 млрд долларов.