ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Нафта дешевшає після досягнення 9-місячного максимуму

П'ятниця 18 грудня 2020 11:20
Нафта дешевшає після досягнення 9-місячного максимуму
Фото: видобуток нафти (OilNow)
Автор: Олександр Білоус

Ціни знижуються на тлі сплеску COVID-19

Ціни на нафту знизилися в п'ятницю, 18 грудня, після досягнення дев'ятимісячних максимумів на попередній сесії, оскільки зростання числа випадків COVID-19 чинить тиск на попит на паливо. Законодавці США борються за пакет економічних стимулів на суму 900 млрд доларів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,5%, до 51,24 долара за барель. Ціни на нафту марки WTI знизилися на 0,4%, до 48,19 долара за барель до 05:13 за Гринвічем.

Згідно з даними агентства Reuters більш 73,65 млн осіб у всьому світі заразилися новим коронавірусом, а 1654920 осіб померли.

За словами аналітиків, різке зростання числа випадків веде до жорстких обмежень на поїздки, що позначається на короткостроковому попиті на паливо і настроях ринку.

Обидва контракту виросли в четвер на тлі оптимізму з приводу прогресу в законопроекті про допомогу у зв'язку з COVID-19, падіння долара США до мінімуму за 2,5 року. При ціні на нафту в доларах більш слабкий долар здешевлює нафту в інших валютах.

Аналітики кажуть, що апетит до ризику зростає у зв'язку з перспективою неминучої угоди щодо стимулювання економіки США, яка буде сприяти зростанню попиту, але законодавці ще не прийшли до угоди.

Подальше впровадження вакцин проти COVID-19 також допомагає захистити ринок від різкого падіння.

Нагадаємо, 10 грудня ціни на нафту Brent вперше з початку березня перевищили рівень 50 доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, падіння цін призвело до того, що імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну за 11 місяців 2020 року впав на 36% до 7,177 млрд доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Економіка нефть

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся