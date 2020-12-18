Нафта дешевшає після досягнення 9-місячного максимуму

Фото: видобуток нафти (OilNow)

Ціни знижуються на тлі сплеску COVID-19

Ціни на нафту знизилися в п'ятницю, 18 грудня, після досягнення дев'ятимісячних максимумів на попередній сесії, оскільки зростання числа випадків COVID-19 чинить тиск на попит на паливо. Законодавці США борються за пакет економічних стимулів на суму 900 млрд доларів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,5%, до 51,24 долара за барель. Ціни на нафту марки WTI знизилися на 0,4%, до 48,19 долара за барель до 05:13 за Гринвічем.

Згідно з даними агентства Reuters більш 73,65 млн осіб у всьому світі заразилися новим коронавірусом, а 1654920 осіб померли.

За словами аналітиків, різке зростання числа випадків веде до жорстких обмежень на поїздки, що позначається на короткостроковому попиті на паливо і настроях ринку.

Обидва контракту виросли в четвер на тлі оптимізму з приводу прогресу в законопроекті про допомогу у зв'язку з COVID-19, падіння долара США до мінімуму за 2,5 року. При ціні на нафту в доларах більш слабкий долар здешевлює нафту в інших валютах.

Аналітики кажуть, що апетит до ризику зростає у зв'язку з перспективою неминучої угоди щодо стимулювання економіки США, яка буде сприяти зростанню попиту, але законодавці ще не прийшли до угоди.

Подальше впровадження вакцин проти COVID-19 також допомагає захистити ринок від різкого падіння.

Нагадаємо, 10 грудня ціни на нафту Brent вперше з початку березня перевищили рівень 50 доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, падіння цін призвело до того, що імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну за 11 місяців 2020 року впав на 36% до 7,177 млрд доларів.