Нефть дешевеет на данных о росте запасов в США

Цена нефти марки Brent сегодня утром, 28 марта 2019 года, опустились ниже отметки 68 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

В частности, по состоянию на 11:07 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 67,35 доллара. Это на 0,25% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, цены на нефть снижаются на фоне роста запасов в США. В то же время профильные аналитики уверены, что усилия ОПЕК+ по сокращению добычи продолжают поддерживать рынки. По данным Управления энергетической информации (EIA), запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,80 миллиона баррелей, в то время как эксперты ожидали снижения на 1,2 миллиона баррелей.

Напомним, ранее сообщалось, что Южная Корея попросит у США продлить "иммунитет" в пакете санкций против Ирана. Это означает, что Сеул планирует в дальнейшем покупать нефть у Ирана.

Отметим, на прошлой неделе замедление роста в еврозоне обрушило цены на нефть. Перед этим цены не нефть обновили максимумы 2019 года.