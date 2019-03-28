Нафта дешевшає на даних про зростання запасів у США

Ціна нафти марки Brent сьогодні вранці, 28 березня 2019 року, опустилися нижче позначки 68 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Зокрема, станом на 11:07 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 67,35 долара. Це на 0,25% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, ціни на нафту знижуються на тлі зростання запасів у США. Водночас профільні аналітики впевнені, що зусилля ОПЕК+ щодо скорочення видобутку продовжують підтримувати ринки. За даними Управління енергетичної інформації (EIA), запаси нафти в США минулого тижня зросли на 2,80 мільйона барелів, у той час як експерти очікували зниження на 1,2 мільйона барелів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Південна Корея попросить у США продовжити "імунітет" у пакет санкцій проти Ірану. Це означає, що Сеул планує надалі купувати нафту в Ірану.

Відзначимо, минулого тижня уповільнення зростання в єврозоні обвалило ціни на нафту. Перед цим ціни на нафту оновили максимуми 2019 року.