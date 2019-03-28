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Нафта дешевшає на даних про зростання запасів у США

Новини » Енергетика    28.03.2019 - 11:18
Нафта дешевшає на даних про зростання запасів у США
Фото: ціни на нафту почали знижуватися (lukoil.ru)

Ціни на Brent опустилися до позначки 67,35 долара

Ціна нафти марки Brent сьогодні вранці, 28 березня 2019 року, опустилися нижче позначки 68 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Зокрема, станом на 11:07 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 67,35 долара. Це на 0,25% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, ціни на нафту знижуються на тлі зростання запасів у США. Водночас профільні аналітики впевнені, що зусилля ОПЕК+ щодо скорочення видобутку продовжують підтримувати ринки. За даними Управління енергетичної інформації (EIA), запаси нафти в США минулого тижня зросли на 2,80 мільйона барелів, у той час як експерти очікували зниження на 1,2 мільйона барелів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Південна Корея попросить у США продовжити "імунітет" у пакет санкцій проти Ірану. Це означає, що Сеул планує надалі купувати нафту в Ірану.

Відзначимо, минулого тижня уповільнення зростання в єврозоні обвалило ціни на нафту. Перед цим ціни на нафту оновили максимуми 2019 року.

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