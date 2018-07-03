Нефть Brent торгуется выше 78 долларов за баррель

Нефть Brent торгуется на отметке в 78,08 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня днем, 29 июня 2018 года, торгуется выше 78 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 14:15 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 78,08 долларов за баррель. Это на 0,50% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) объявила форс-мажор на отгрузку нефти из двух портов (Zueitina и Hariga), это привело к росту цен на нефть. Так, по состоянию сегодня на утро цена нефти Brent поднялись на 0,56% - до 77,73 долларов за баррель.