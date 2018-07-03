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Нафта Brent торгується вище 78 доларів за барель

НовиниЕнергетика    03.07.2018 - 14:24
Фото: видобуток нафти (Statoil.com)
Фото: видобуток нафти (Statoil.com)

Нафта Brent торгується на позначці в 78,08 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 29 червня 2018 року, торгується вище 78 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 14:15 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 78,08 доларів за барель. Це на 0,50% вище рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національна нафтова корпорація Лівії (NOC) оголосила форс-мажор на відвантаження нафти з двох портів (Zueitina і Hariga), це призвело до зростання цін на нафту. Так, станом сьогодні на ранок ціна нафти Brent піднялися на 0,56% - до 77,73 доларів за барель.

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Теги публікації: Brent, нефть  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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