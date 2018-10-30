Нефть Brent торгуется выше 77 долларов за баррель

Фото: добыча нефти (statoil.com)

Brent торгуется на отметке 77,26 доллара за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня утром, 30 октября 2018 года, находится выше отметки 77 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 10:41 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 77,26 долларов за баррель. Это на 0,43% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, давление на котировки оказывает очередной обвал финансовых рынков после заявлений о том, что США планирует ввести тарифы на китайские товары стоимостью 257 млрд долларов, если предстоящие переговоры не приведут к завершению торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.

Кроме того, по данным Refiniiv Eikon, добыча в трех крупнейших странах-производителях, а именно России, США и Саудовской Аравии, достигла 33 млн баррелей в сутки впервые с сентября.

Напомним, ранее агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором утверждает, что Россия понесет миллиардные потери после запрета на заправку кораблей высокосернистым мазутом, который вступит в силу с 2020 года

Также вчера стало известно, что Венесуэла будет получать советы от РФ по борьбе с кризисом.