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Венесуэла будет получать советы от РФ относительно борьбы с кризисом, - Bloomberg

Новости » Экономика    29.10.2018 - 22:46
Фото: Николас Мадуро (facebook.com/NicolasMaduro)
Фото: Николас Мадуро (facebook.com/NicolasMaduro)

Россия направила в Венесуэлу делегацию, которая должна помочь бороться с экономическим кризисом на фоне американских санкций

Российская Федерация (РФ) направила делегацию экономических советников и чиновников, которые должны помочь Венесуэле в борьбе с кризисом. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В частности, известно, что основной союзник Кремля сейчас переживает кризис в связи с введением американских санкций и низких цен на нефть.

Ранее Россия, которая поддерживает тесные связи с правительством президента Мадуро, в прошлом году уже реструктуризировала долги Венесуэлы в размере 3,15 млрд долларов. Теперь она предлагает техническую помощь союзнику.

Отмечается что Российская делегация, в том числе заместитель министра финансов Сергей Сторчак, планирует встретиться с представителями центрального банка, а также Министерства финансов и экономики Венесуэлы.

По информации источников Bloomberg, информированных о планах обеих стран, чиновники также встретятся с представителями нефтяной компании Petroleos de Venezuela SA (PDVSA). Стороны хотят обсудить предоставление валютной выручки центральному банку.

Также сейчас в столице Венесуэлы с визитом находится делегация из Китая и проводит переговоры о стабилизации экономики. PDVSA готовится провести выплату в 949 млн долларов по облигациям.

На сегодня Венесуэла уже имеет просроченные долги в 7 миллиардов долларов, однако, эти облигации привязаны к ценному активу - мажоритарному пакету акций в компании Citgo Holding Inc. Неуплата по этим долгам позволит кредиторам добиваться передачи пакета акций.

Напомним, недавно международное рейтинговое агентство Fitch Ratings спрогнозировало, что стоимость нефти марки Brent будет превышать 80 долларов за баррель в среднесрочной перспективе в связи со снижением поставок из Венесуэлы и Ирана.

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