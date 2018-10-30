Нафта Brent торгується вище 77 доларів за барель

Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Brent торгується на позначці 77,26 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 30 жовтня 2018 року, знаходиться вище позначки 77 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 10:41 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 77,26 доларів за барель. Це на 0,43% нижче за рівень закриття попередніх торгів.

Зазначимо, тиск на котирування здійснює черговий обвал фінансових ринків після заяв про те, що США планує ввести тарифи на китайські товари вартістю 257 млрд доларів, якщо майбутні переговори не приведуть до завершення торговельної війни між двома найбільшими економіками світу.

Крім того, за даними Refiniiv Eikon, видобуток в трьох найбільших країнах-виробниках, а саме Росії, США і Саудівської Аравії, досяг 33 млн барелів на добу вперше з вересня.

Нагадаємо, раніше агентство Bloomberg опублікувало матеріал, у якому стверджує, що Росія зазнає мільярдних втрат після заборони на заправку кораблів високосірковим мазутом, який вступить в силу з 2020 року

Також вчора стало відомо, що Венесуела буде отримувати поради від РФ щодо боротьби з кризою.