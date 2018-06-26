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Нефть Brent торгуется выше 75 долларов за баррель

НовостиЭнергетика    26.06.2018 - 10:31
Фото: добыча нефти (Statoil.com)
Фото: добыча нефти (Statoil.com)

Brent торгуется на отметке в 75,02 доллара за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 26 июня 2018 года, торгуется выше 75 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 10:23 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 75,02 доллара за баррель. Это на 1,17% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Отметим, по итогам торговой сессии 25 июня на Лондонской товарной бирже ICE цена августовского фьючерса нефти Brent снизилась на 0,82 доллара, или на 1,09% - до 74,73 доллара за баррель.

Напомним, накануне цены на нефть снижались на фоне решения ОПЕК+ нарастить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки.

 

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Теги публикации: Brent, нефть, торги  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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