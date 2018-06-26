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Нафта Brent торгується вище 75 доларів за барель

НовиниЕнергетика    26.06.2018 - 10:31
Фото: видобуток нафти (Statoil.com)
Фото: видобуток нафти (Statoil.com)

Brent торгується на позначці в 75,02 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 26 червня 2018 року, торгується вище 75 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 10:23 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 75,02 долара за барель. Це на 1,17% вище рівня закриття попередніх торгів. Відзначимо, за підсумками торгової сесії 25 червня на Лондонській товарній біржі ICE ціна серпневого ф'ючерсу нафти Brent знизилася на 0,82 долара, або на 1,09% - до 74,73 долара за барель.

Нагадаємо, напередодні ціни на нафту знижувалися на тлі рішення ОПЕК+ наростити видобуток нафти на 1 млн барелів на добу.

 

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Теги публікації: Brent, нефть, торги  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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