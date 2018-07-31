Нефть Brent торгуется выше 74 долларов за баррель

Brent торгуется на уровне в 74,63 доллара за баррель

Цена североморской марки нефти Brent во вторник, 31 июля 2018 года, находится выше отметки в 74 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 11:55 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 74,63 доллара за баррель. Это на 0,48% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Отметим, цены на нефть корректируются после роста накануне, когда стоимость фьючерсов Brent на сентябрь на лондонской бирже ICE Futures повышалась на 1,4% - до 75,33 долларов.

Повышение цен на нефть было вызвано опасениями по поводу сокращения поставок из Великобритании, где 30 июля началась забастовка на 3 месторождениях Total в Северном море, что может привести к снижению поставок нефти марки Brent. Также сохраняются риски перебоев поставок в связи с сокращением добычи нефти в Венесуэле, волатильной ситуации в Ливии и вероятностью ограничения поставок нефти из Ирана.

Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, цены на нефть росли в связи с забастовкой нефтяников на буровых платформах Alwyn, Elgin и Dunbar в британском Северном море.