Нафта Brent торгується вище 74 доларів за барель

Brent торгується на рівні 74,63 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent у вівторок, 31 липня 2018 року, знаходиться вище позначки в 74 долара за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 11:55 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 74,63 долара за барель. Це на 0,48% нижче рівня закриття попередніх торгів. Відзначимо, ціни на нафту коректуються після зростання напередодні, коли вартість ф'ючерсів Brent на вересень на лондонській біржі ICE Futures підвищувалася на 1,4% - до 75,33 доларів.

Підвищення цін на нафту було викликано побоюваннями з приводу скорочення поставок з Великобританії, де 30 липня почався страйк на трьох родовищах Total у Північному морі, що може призвести до зниження поставок нафти марки Brent. Також зберігаються ризики перебоїв поставок у зв'язку зі скороченням видобутку нафти у Венесуелі, волатильною ситуацією в Лівії та ймовірністю обмеження постачань нафти з Ірану.

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, ціни на нафту росли у зв'язку зі страйком нафтовиків на бурових платформах Alwyn, Elgin і Dunbar в британському Північному морі.