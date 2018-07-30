Нефть Brent торгуется выше 74 долларов за баррель

Brent торгуется на уровне в 74,50 доллара за баррель

Цена североморской марки нефти Brent в понедельник утром, 30 июля 2018 года, находится выше отметки в 74 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 10:48 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 74,50 доллара за баррель. Это на 0,32% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, цены на нефть эталонных марок не демонстрируют единой динамики в ходе торгов после пятничного падения на опасениях, что ОПЕК+ может увеличить нефтедобычу больше чем на 1 млн баррелей, как ожидалось ранее. В частности, сентябрьский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 20 центов (0,29%) - до 68,89 доллара за баррель.

Кроме того, Саудовская Аравия в прошлый четверг сообщила, что временно останавливает экспорт нефти через Баб-эль-Мандебский пролив из-за нападения йеменских хуситов на её нефтетанкеры.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Иране угрожают перекрыть экспорт нефти из Персидского залива. В случае блокировки Ормузского пролива перевозки нефти из Ирака, Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов будут невозможными.