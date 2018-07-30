Нафта Brent торгується вище 74 доларів за барель

Brent торгується на рівні 74,50 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent в понеділок вранці, 30 липня 2018 року, знаходиться вище позначки в 74 долара за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 10:48 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 74,50 долара за барель. Це на 0,32% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, ціни на нафту еталонних марок не демонструють єдиної динаміки в ході торгів після п'ятничного падіння на побоюваннях, що ОПЕК+ може збільшити нафтовидобуток більше ніж на 1 млн барелів, як очікувалося раніше. Зокрема, вересневий контракт на нафту WTI на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчав на 20 центів (0,29%) - до 68,89 долара за барель.

Крім того, Саудівська Аравія минулого четверга повідомила, що тимчасово зупиняє експорт нафти через Баб-ель-Мандебську протоку через напад єменських хуситів на її нафтотанкери.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Ірані погрожують перекрити експорт нафти з Перської затоки. У разі блокування Ормузської протоки перевезення нафти з Іраку, Саудівської Аравії, Бахрейну, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів будуть неможливими.