Нефть Brent торгуется выше 74 долларов за баррель

Brent торгуется на уровне в 74,57 доллара за баррель

Цена североморской марки нефти Brent в пятницу, 27 июля 2018 года, находится выше отметки в 74 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 15:20 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 74,57 доллара за баррель. Это на 0,11% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, цены на нефть эталонных марок стабильны третью сессию подряд. В частности, приостановка поставок из Саудовской Аравии через Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море и сокращение запасов нефти в США до минимума с 2015 года продолжают оказывать поддержку рынку.

Поставки из Саудовской Аравии приостановлены после нападений йеменских повстанцев-хуситов на два танкера. До приостановки через данный пролив проходило около 10% суточных объемов перевозки нефти по морю - 4,8 млн баррелей.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Иране угрожают перекрыть экспорт нефти из Персидского залива. В случае блокировки Ормузского пролива перевозки нефти из Ирака, Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов будут невозможными.