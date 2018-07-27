Нафта Brent торгується вище 74 доларів за барель

Brent торгується на рівні 74,57 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent у п'ятницю, 27 липня 2018 року, знаходиться вище позначки в 74 долара за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 15:20 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 74,57 долара за барель. Це на 0,11% вище рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, ціни на нафту еталонних марок стабільні третю сесію поспіль. Зокрема, припинення постачань з Саудівської Аравії через Баб-ель-Мандебську протоку в Червоному морі і скорочення запасів нафти в США до мінімуму з 2015 року продовжують надавати підтримку ринку.

Поставки з Саудівської Аравії припинені після нападів єменських повстанців-хуситів на два танкери. До припинення через протоку проходило близько 10% добових обсягів перевезення нафти по морю - 4,8 млн барелів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Ірані загрожують перекрити експорт нафти з Перської затоки. У разі блокування Ормузської протоки перевезення нафти з Іраку, Саудівської Аравії, Бахрейну, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів будуть неможливими.