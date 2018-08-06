Нефть Brent торгуется выше 73 долларов за баррель

Brent торгуется на отметке 73,38 доллара за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня утром, 6 августа 2018 года, находится выше отметки в 73 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

В частности, по состоянию на 10:16 цена барреля нефти Brent находилась на уровне 73,38 доллара за баррель. Это на 0,84% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, сегодня цены на нефть эталонных марок слабо увеличиваются после снижения в пятницу. Таким образом, инвесторы реагируют на данные о нефтедобывающих установках в США и слухи о сокращении добычи в Саудовской Аравии. В частности, нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, что число действующих буровых в США на прошлой неделе сократилось на две единицы, до 859 штук. Кроме того, стало известно, что Саудовская Аравия сократила добычу нефти в июле до 10,3 млн баррелей в сутки, поскольку не смогла найти покупателей на дополнительные объемы нефти.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Ирану не удастся обойти запреты на финансовые операции и продавать свою нефть.