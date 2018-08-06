Помпео пообещал неукоснительное исполнение санкций против Ирана

С понедельника, 6 августа, Соединенные Штаты восстанавливают первую часть приостановленных ранее санкций

Соединенные Штаты Америки обещают неукоснительное исполнение санкций против Ирана, которые будут восстановлены с 6 августа, до тех пор, пока он радикально не изменит свой политический курс. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает The Washington Post.

Он подчеркнул, что Ирану не удастся обойти запреты на финансовые операции и продавать свою нефть.

"Это важная часть наших усилий по борьбе с иранской вредоносной деятельностью", - сказал Помпео

При этом глава Госдепартамента отметил, что Америка готова к движению навстречу Тегерану, однако для этого "требуются колоссальные изменения со стороны иранского режима".

Помпео добавил, что президент США Дональд Трамп намерен "научить Иран вести себя как нормальная страна".

Отметим, ранее санкции были приостановлены в результате принятия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Напомним, в конце июля высокопоставленные официальные лица Ирана отказались от предложения американского президента Дональда Трампа о переговорах.