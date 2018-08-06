Нафта Brent торгується вище 73 доларів за барель

Brent торгується на позначці 73,38 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 6 серпня 2018 року, знаходиться вище позначки в 73 долара за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Зокрема, станом на 10:16 ціна бареля нафти Brent перебувала на рівні 73,38 долара за барель. Це на 0,84% вище рівня закриття попередніх торгів.

Зазначимо, сьогодні ціни на нафту еталонних марок слабо збільшуються після зниження в п'ятницю. Таким чином, інвестори реагують на дані про нафтовидобувні установки в США і чутки про скорочення видобутку в Саудівській Аравії. Зокрема, нафтосервісна компанія Baker Hughes повідомила, що число діючих бурових у США минулого тижня скоротилося на дві одиниці, до 859 штук. Крім того, стало відомо, що Саудівська Аравія скоротила видобування нафти в липні до 10,3 млн барелів на добу, оскільки не змогла знайти покупців на додаткові обсяги нафти.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що Ірану не вдасться обійти заборони на фінансові операції та продавати свою нафту.