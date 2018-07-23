Нефть Brent торгуется выше 73 долларов за баррель

Brent торгуется на отметке в 73,26 доллара за баррель

Цена североморской марки нефти Brent в понедельник днем, 23 июля 2018 года, находится выше отметки в 73 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 11:49 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 73,26 доллара за баррель. Это на 0,51% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, цены на нефть в понедельник относительно стабильны на фоне заявлений госсекретаря США Майка Помпео о намерении продолжить жесткое давление на Тегеран.

Напомним, ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поддержал предложение президента страны заблокировать экспорт нефти из Персидского залива. В частности, на его веб-сайте указано, что комментарии Хасана Рухани были "важными замечаниями, которые отражают политику и подход" Ирана.