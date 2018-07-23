Нафта Brent торгується вище 73 доларів за барель

Brent торгується на позначці в 73,26 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent в понеділок, 23 липня 2018 року, знаходиться вище позначки в 73 долара за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 11:49 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 73,26 долара за барель. Це на 0,51% вище рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, ціни на нафту в понеділок відносно стабільні на тлі заяв держсекретаря США Майка Помпео про намір продовжити жорсткий тиск на Тегеран.

Нагадаємо, раніше верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї підтримав пропозицію президента країни заблокувати експорт нафти з Перської затоки. Зокрема, на його веб-сайті зазначено, що коментарі Хасана Рухані були "важливими зауваженнями, які відображають політику і підхід" Ірану.