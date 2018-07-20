Нефть Brent торгуется выше 73 долларов за баррель

Brent торгуется на отметке в 73,26 доллара за баррель

Цена североморской марки нефти Brent в пятницу утром, 20 июля 2018 года, находится выше отметки в 73 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 11:24 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 73,26 доллара за баррель. Это на 0,14% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, с начала текущей недели Brent подешевела на 3,6%. Падению цен способствовали опасения, связанные с возможными последствиями торгового спора США с другими странами.

Напомним, как сообщало РБК-Украина, нефтяные компании Японии готовятся к полному прекращению импорта нефти из Ирана. Предполагается, что поставки нефти из Ирана полностью остановятся к октябрю 2018 года. В качестве альтернативных источников импорта нефти Япония рассматривает Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.