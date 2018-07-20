Нафта Brent торгується вище 73 доларів за барель

Brent торгується на позначці в 73,26 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent в п'ятницю вранці, 20 липня 2018 року, знаходиться вище позначки в 73 долара за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 11:24 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 73,26 долара за барель. Це на 0,14% вище рівня закриття попередніх торгів.

Зазначимо, з початку поточного тижня Brent подешевшала на 3,6%. Падінню цін сприяли побоювання, пов'язані з можливими наслідками торгового спору США з іншими країнами.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, нафтові компанії Японії готуються до повного припинення імпорту нафти з Ірану. Передбачається, що постачання нафти з Ірану повністю зупиняться до жовтня 2018 року. В якості альтернативних джерел імпорту нафти Японія розглядає Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати.