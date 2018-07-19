Нефть Brent торгуется выше 72 долларов за баррель

Brent торгуется на отметке в 72,37 доллара за баррель

Цена североморской марки нефти Brent в четверг утром, 19 июля 2018 года, находится выше отметки в 72 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 11:36 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 72,37 доллара за баррель. Это на 0,06% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, цены на нефть слабо меняются на фоне пересмотра опубликованных накануне противоречивых данных о коммерческих запасах углеводородов и добыче нефти в США. В частности, накануне данные о резком сокращении запасов бензина в США поддержали рост рынка, однако уже сегодня стало известно о росте запасов нефти и скачку ее производства до рекордных 11 млн баррелей в сутки.

Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, японские нефтяные компании готовятся к полному прекращению импорта нефти из Ирана. Предполагается, что поставки нефти из Ирана полностью остановятся к октябрю 2018 года. В качестве альтернативных источников импорта нефти Япония рассматривает Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.



