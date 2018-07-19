Нафта Brent торгується вище 72 доларів за барель

Brent торгується на позначці в 72,37 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent у четвер вранці, 19 липня 2018 року, знаходиться вище позначки 72 долара за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 11:36 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 72,37 долара за барель. Це на 0,06% вище рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, ціни на нафту слабо змінюються на тлі перегляду опублікованих напередодні суперечливих даних про комерційні запаси вуглеводнів і видобутку нафти в США. Зокрема, напередодні дані про різке скорочення запасів бензину в США підтримали зростання ринку, проте вже сьогодні стало відомо про зростання запасів нафти та стрибок її виробництва до рекордних 11 млн барелів на добу.

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, японські нафтові компанії готуються до повного припинення імпорту нафти з Ірану. Передбачається, що постачання нафти з Ірану повністю зупиниться до жовтня 2018 року. В якості альтернативних джерел імпорту нафти Японія розглядає Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати.