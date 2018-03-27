Нефть Brent торгуется выше 70 долларов за баррель

Brent торгуется на уровне 70,30 доллара за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 27 марта 2018 года, находится выше отметки в 70 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 07:55 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 70,36 долларов за баррель. Это на 0,27% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, поддержку котировкам нефти продолжают оказывать рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке и возможность продления соглашения Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) и не входящих в картель государств о сокращении нефтедобычи на 2019 год. Кроме того, инвесторы опасаются разрыва "ядерной сделки" между США и Ираном, что приведет к повторному введению американских санкций против этой страны и сокращению экспорта нефти.

Напомним, ранее французская нефтегазовая группа Total подписала две нефтяные концессии на шельфе ОАЭ на 1,45 млрд долларов.