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Нефть Brent торгуется выше 70 долларов за баррель

НовостиЭнергетика    27.03.2018 - 08:33
Фото: добыча нефти (Statoil.com)
Фото: добыча нефти (Statoil.com)

Brent торгуется на уровне 70,30 доллара за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 27 марта 2018 года, находится выше отметки в 70 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 07:55 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 70,36 долларов за баррель. Это на 0,27% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, поддержку котировкам нефти продолжают оказывать рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке и возможность продления соглашения Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) и не входящих в картель государств о сокращении нефтедобычи на 2019 год. Кроме того, инвесторы опасаются разрыва "ядерной сделки" между США и Ираном, что приведет к повторному введению американских санкций против этой страны и сокращению экспорта нефти.

Напомним, ранее французская нефтегазовая группа Total подписала две нефтяные концессии на шельфе ОАЭ на 1,45 млрд долларов.  

 

Цена нефти Brent поднялась выше 70 долларов за баррель
Теги публикации: Brent, нефть  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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