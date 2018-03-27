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Нафта Brent торгується вище 70 доларів за барель

НовиниЕнергетика    27.03.2018 - 08:33
Фото: видобуток нафти (Statoil.com)
Фото: видобуток нафти (Statoil.com)

Brent торгується на рівні 70,30 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 27 березня 2018 року, знаходиться вище позначки в 70 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 07:55 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 70,36 доларів за барель. Це на 0,27% вище рівня закриття попередніх торгів.

Зазначимо, підтримку котируванням нафти продовжують надавати зростання геополітичної напруженості на Близькому Сході і можливість продовження угоди Організації країн - експортерів нафти (ОПЕК) і держав, що не входять до картелю, про скорочення нафтовидобутку на 2019 рік. Крім того, інвестори побоюються розриву "ядерної угоди" між США і Іраном, що призведе до повторного введення американських санкцій проти цієї країни і скорочення експорту нафти.

Нагадаємо, раніше французька нафтогазова група Total підписала дві нафтові концесії на шельфі ОАЕ на 1,45 млрд доларів.

 

Ціна нафти Brent піднялася вище 70 доларів за барель
Теги публікації: Brent, нефть  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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