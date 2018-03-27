Нафта Brent торгується вище 70 доларів за барель

Brent торгується на рівні 70,30 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 27 березня 2018 року, знаходиться вище позначки в 70 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 07:55 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 70,36 доларів за барель. Це на 0,27% вище рівня закриття попередніх торгів.

Зазначимо, підтримку котируванням нафти продовжують надавати зростання геополітичної напруженості на Близькому Сході і можливість продовження угоди Організації країн - експортерів нафти (ОПЕК) і держав, що не входять до картелю, про скорочення нафтовидобутку на 2019 рік. Крім того, інвестори побоюються розриву "ядерної угоди" між США і Іраном, що призведе до повторного введення американських санкцій проти цієї країни і скорочення експорту нафти.

Нагадаємо, раніше французька нафтогазова група Total підписала дві нафтові концесії на шельфі ОАЕ на 1,45 млрд доларів.