Total подписала две нефтяные концессии на шельфе ОАЭ на 1,45 млрд долларов

Французская нефтегазовая группа Total SA в понедельник подписала два соглашения о нефтяных концессиях на шельфе ОАЭ с госкорпорацией Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) и с властями эмирата Абу-Даби. Об этом сообщает портал "Энергореформа".

В частности, сообщается, что была заключена сделка на сумму 1,45 млрд долларов. Срок действия соглашений составит 40 лет. Total получит 20% долей участия в новых проектах на месторождениях Умм-Шаиф и Наср и 5% в месторождении Нижний Закум.

На долю шельфовых месторождений Умм-Шаиф и Нижний Закум приходится около 20% нефтедобычи Абу-Даби, отмечает Total.

Кроме того, французская компания продлила сотрудничество с ADNOC на шельфовом месторождении Abu Al Bu Koosh на три года.

Напомним, как сообщалось ранее, на фоне обвала основных фондовых индексов продолжается снижение стоимости акций крупнейших нефтяных компаний мира. Лидерами падения стали Total, Royal Dutch Shell и ExxonMobil.