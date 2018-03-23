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Нефть Brent торгуется выше 69 долларов за баррель

НовостиЭнергетика    23.03.2018 - 08:16
Фото: добыча нефти (lukoil.ru)
Фото: добыча нефти (lukoil.ru)

Brent торгуется на отметке 69,51 доллара за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 23 марта 2018 года, находится выше отметки в 69 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 07:51 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 69,51 доллара за баррель. Это на 0,97 выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Цены на нефть растут на фоне заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что сотрудничество стран ОПЕК+ по ограничению добычи нефти продолжится в 2019 году. Отметим, ряд производителей нефти в конце 2016 года договорились о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки. В ноябре прошлого года страны ОПЕК+ продлили венскую сделку до конца 2018 года.

Напомним, ранее сообщалось, что ОПЕК прогнозирует рост мирового спроса на нефть в 2018 году на уровне 1,6 млн баррелей в сутки.

 

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Теги: Brent, нефть
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