Нафта Brent торгується вище 69 доларів за барель

Brent торгується на позначці 69,51 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 23 березня 2018 року, знаходиться вище позначки в 69 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 07:51 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 69,51 долара за барель. Це на 0,97 вище рівня закриття попередніх торгів.

Ціни на нафту ростуть на тлі заяви міністра енергетики Саудівської Аравії Халіда аль-Фаліха про те, що співпраця країн ОПЕК+ щодо обмеження видобутку нафти продовжиться в 2019 році. Зазначимо, ряд виробників нафти в кінці 2016 року домовилися про скорочення видобутку нафти сумарно на 1,8 млн барелів на добу. У листопаді минулого року країни ОПЕК+ продовжили віденську угоду до кінця 2018 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ОПЕК прогнозує зростання світового попиту на нафту в 2018 році на рівні 1,6 млн барелів на добу.