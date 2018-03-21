Нефть Brent торгуется выше 67 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 21 марта 2018 года, находится выше отметки в 67 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 08:05 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 67,49 доллара за баррель. Это на 0,15% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, накануне цена нефти Brent поднялась выше 67 долларов за баррель и достигла трехнедельного максимума. Цены на нефть продолжают подъем на данных Американского института нефти (API) о сокращении коммерческих запасов топлива в США. В частности, по оценкам API, запасы нефти в стране за неделю сократились на 2,739 млн баррелей, в то время как аналитики ожидали роста на сопоставимую величину. В то же время снижение запасов бензина в США продолжилось - на 1,06 млн баррелей за неделю. Инвесторы ожидают, что данные о снижении запасов подтвердит статистика Министерства энергетики США