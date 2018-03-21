Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Нефть Brent торгуется выше 67 долларов за баррель

НовостиЭнергетика    21.03.2018 - 08:28
Фото: добыча нефти (statoil.com)
Фото: добыча нефти (statoil.com)

Brent торгуется на отметке в 67,49 доллара за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 21 марта 2018 года, находится выше отметки в 67 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 08:05 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 67,49 доллара за баррель. Это на 0,15% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, накануне цена нефти Brent поднялась выше 67 долларов за баррель и достигла трехнедельного максимума. Цены на нефть продолжают подъем на данных Американского института нефти (API) о сокращении коммерческих запасов топлива в США. В частности, по оценкам API, запасы нефти в стране за неделю сократились на 2,739 млн баррелей, в то время как аналитики ожидали роста на сопоставимую величину. В то же время снижение запасов бензина в США продолжилось - на 1,06 млн баррелей за неделю. Инвесторы ожидают, что данные о снижении запасов подтвердит статистика Министерства энергетики США                                                                                                                                                                                      

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
Total подписала две нефтяные концессии на шельфе ОАЭ на 1,45 млрд долларов
Теги: Brent, нефть, энергетика
Переход на летнее время 2018: когда переводить часы украинцам
Могут не пережить ночь: украинцев просят спасти от смерти аистов (фото)
В Киеве пропала несовершеннолетняя девушка (фото)
Британцы восхитились украинкой, которая плавает голышом при минусовой температуре (фото)
On Top