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Нафта Brent торгується вище 67 доларів за барель

НовиниЕнергетика    21.03.2018 - 08:28
Фото: видобуток нафти (statoil.com)
Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Brent торгується на позначці в 67,49 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 21 березня 2018 року, знаходиться вище позначки в 67 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 08:05 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 67,49 долара за барель. Це на 0,15% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, напередодні ціна нафти Brent піднялася вище 67 доларів за барель і досягла тритижневого максимуму. Ціни на нафту продовжують підйом на даних Американського інституту нафти (API) про скорочення комерційних запасів палива в США. Зокрема, за оцінками API, запаси нафти в країні за тиждень скоротилися на 2,739 млн барелів, у той час як аналітики очікували зростання на порівнянну величину. У той же час зниження запасів бензину в США продовжилося - на 1,06 млн барелів за тиждень. Інвестори очікують, що дані про зниження запасів підтвердить статистика Міністерства енергетики США

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Теги: Brent, нефть, енергетика
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