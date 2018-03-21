Нафта Brent торгується вище 67 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 21 березня 2018 року, знаходиться вище позначки в 67 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 08:05 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 67,49 долара за барель. Це на 0,15% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, напередодні ціна нафти Brent піднялася вище 67 доларів за барель і досягла тритижневого максимуму. Ціни на нафту продовжують підйом на даних Американського інституту нафти (API) про скорочення комерційних запасів палива в США. Зокрема, за оцінками API, запаси нафти в країні за тиждень скоротилися на 2,739 млн барелів, у той час як аналітики очікували зростання на порівнянну величину. У той же час зниження запасів бензину в США продовжилося - на 1,06 млн барелів за тиждень. Інвестори очікують, що дані про зниження запасів підтвердить статистика Міністерства енергетики США