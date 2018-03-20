Нефть Brent торгуется выше 66 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 20 марта 2018 года, находится выше отметки в 66 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 07:51 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 66,65 доллара за баррель. Это на 0,83% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, нефть показывает умеренный рост на фоне ожидания трейдеров данных о запасах топлива в США. Американский институт нефти (API) опубликует свои показатели в ночь со вторника на среду, а официальные данные Министерства энергетики США выйдут в среду в 16:30 по Киеву. Эксперты в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти в США за прошлую неделю на 3,4 млн баррелей.

Напомним, ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings опубликовало отчет, согласно которому электромобили несут угрозу для нефтяного рынка. В частности, в Fitch уверены, что общее количество электромобилей к 2040 году превысит 1 млрд, что составит более половины автомобилей на дорогах.