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Нафта Brent торгується вище 66 доларів за барель

НовиниЕнергетика    20.03.2018 - 08:16
Фото: видобуток нафти (statoil.com)
Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Brent торгується на позначці в 66,65 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 20 березня 2018 року, знаходиться вище позначки 66 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 07:51 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 66,65 долара за барель. Це на 0,83% вище рівня закриття попередніх торгів.

Зазначимо, нафта показує помірне зростання на тлі очікування трейдерів даних про запаси палива в США. Американський інститут нафти (API) опублікує свої показники в ніч з вівторка на середу, а офіційні дані Міністерства енергетики США вийдуть у середу о 16:30 за Києвом. Експерти в середньому прогнозують збільшення запасів нафти в США за минулий тиждень на 3,4 млн барелів.

Нагадаємо, раніше міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings опублікувало звіт, згідно з яким електромобілі несуть загрозу для нафтового ринку. Зокрема, у Fitch впевнені, що загальна кількість електромобілів до 2040 року перевищить 1 млрд, що становитиме більше половини автомобілів на дорогах.

 

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Теги: Brent, нефть
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