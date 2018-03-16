Нефть Brent торгуется выше 65 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 16 марта 2018 года, находится выше отметки в 65 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 07:51 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 65,15 доллара за баррель. Это на 0,22% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, цены на нефть демонстрируют стабильность после повышения по итогам предыдущей сессии на прогнозах усиления темпов роста глобального спроса. В частности, Международное энергетическое агентство повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2018 году на 90 тыс. баррелей в сутки - до 1,5 млн баррелей в сутки. Эксперты ожидают, что рост спроса на нефть компенсирует рост добычи в США, а это, в свою очередь, поддержит баланс на рынке.

Напомним, по прогнозам Международного энергетического агентства, добыча нефти в США резко вырастет в ближайшие 5 лет.