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Нафта Brent торгується вище 65 доларів за барель

НовиниЕнергетика    16.03.2018 - 08:17
Фото: видобуток нафти (statoil.com)
Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Brent торгується на позначці в 65,15 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 16 березня 2018 року, знаходиться вище позначки в 65 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 07:51 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 65,15 долара за барель. Це на 0,22% вище рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, ціни на нафту демонструють стабільність після підвищення за підсумками попередньої сесії на прогнозах посилення темпів зростання глобального попиту. Зокрема, Міжнародне енергетичне агентство підвищило прогноз зростання світового попиту на нафту в 2018 році на 90 тис. барелів на добу - до 1,5 млн барелів на добу. Експерти очікують, що зростання попиту на нафту компенсує зростання видобутку в США, а це, в свою чергу, підтримає баланс на ринку.

Нагадаємо, за прогнозами Міжнародного енергетичного агентства, видобуток нафти в США різко зросте в найближчі 5 років.

 

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Ціна нафти Brent піднялася вище 65 доларів за барель
Теги: Brent, нефть
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