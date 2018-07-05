Нефть Brent торгуется ниже 78 долларов за баррель

Нефть Brent торгуется на отметке в 77,91 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 5 июля 2018 года, торгуется ниже 78 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 10:32 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 77,91 долларов за баррель. Это на 0,13% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее сообщалось, что цены на нефть сегодня утром, 5 июля, снижаются на фоне претензий президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа к картелю ОПЕК. В частности, Трамп заявил, что ОПЕК прикладывает недостаточно усилий, чтобы помочь исправить ситуацию.