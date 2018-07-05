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Нафта Brent торгується нижче 78 доларів за барель

НовиниЕнергетика    05.07.2018 - 10:37
Фото: видобуток нафти (Statoil.com)
Фото: видобуток нафти (Statoil.com)

Нафта Brent торгується на позначці в 77,91 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 5 липня 2018 року, торгується нижче 78 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 10:32 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 77,91 доларів за барель. Це на 0,13% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ціни на нафту сьогодні вранці, 5 липня, знижуються на тлі претензій президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа до картелю ОПЕК. Зокрема, Трамп заявив, що ОПЕК прикладає недостатньо зусиль, щоб допомогти виправити ситуацію.

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Теги публікації: Brent, нефть  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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