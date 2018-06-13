Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2608.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.19
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2608.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.19
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Нефть Brent торгуется ниже 76 долларов за баррель

НовостиЭнергетика    13.06.2018 - 10:14
Фото: иллюстративное фото (ukrnafta.com)
Фото: иллюстративное фото (ukrnafta.com)

Brent торгуется на отметке в 75,37 доллара за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 13 июня 2018 года, торгуется ниже 76 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 10:08 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 75,37 доллара за баррель. Это на 1,13% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. 

Напомним, накануне мировые цены на нефть демонстрировали рост на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о "большом прогрессе" в переговорах с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

В частности, цена нефти Brent поднималась до 76,55 доллара за баррель по состоянию на 08:47 по киевскому времени, а цена нефти WTI - до 66,24 доллара за баррель. В среднем цены на нефть показали рост в пределах 0,1-0,2%.

США просят ряд стран ОПЕК нарастить добычу нефти, - Bloomberg
Теги публикации: Brent, нефть, торги  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Опальная Лолита спела в оккупированном Крыму на украинском языке (видео)
В сети показали невероятные фото Бердянской косы с высоты птичьего полета
Юная украинская пианистка победила на конкурсе в Милане
В Карпатах зацвела Червона рута (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь