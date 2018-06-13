Нефть Brent торгуется ниже 76 долларов за баррель

Brent торгуется на отметке в 75,37 доллара за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 13 июня 2018 года, торгуется ниже 76 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 10:08 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 75,37 доллара за баррель. Это на 1,13% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, накануне мировые цены на нефть демонстрировали рост на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о "большом прогрессе" в переговорах с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

В частности, цена нефти Brent поднималась до 76,55 доллара за баррель по состоянию на 08:47 по киевскому времени, а цена нефти WTI - до 66,24 доллара за баррель. В среднем цены на нефть показали рост в пределах 0,1-0,2%.