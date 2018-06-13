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Нафта Brent торгується нижче 76 доларів за барель

НовиниЕнергетика    13.06.2018 - 10:14
Фото: ілюстративне фото (ukrnafta.com)
Фото: ілюстративне фото (ukrnafta.com)

Brent торгується на позначці в 75,37 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 13 червня 2018 року, торгується нижче 76 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 10:08 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 75,37 долара за барель. Це на 1,13% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, напередодні світові ціни на нафту демонстрували зростання на тлі заяв президента США Дональда Трампа про "великий прогрес" у переговорах з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Зокрема, ціна нафти Brent піднімалася до 76,55 долара за барель станом на 08:47 за київським часом, а ціна нафти WTI - до 66,24 долара за барель. У середньому ціни на нафту показали зростання в межах 0,1-0,2%.

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Теги публікації: Brent, нефть, торги  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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