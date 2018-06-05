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Нефть Brent торгуется ниже 76 долларов за баррель

НовостиЭнергетика    05.06.2018 - 10:43
Фото: нефтяная платформа (pxhere.com)
Фото: нефтяная платформа (pxhere.com)

Brent торгуется на отметке 75,63 доллара за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня утром, 5 июня 2018 года, находится ниже 76 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 10:33 цена барреля нефти Brent находилась на уровне 75,63 долларов за баррель. Это на 0,11% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, цены на нефть эталонных марок продолжают опускаться на фоне неопределенности в отношении дальнейших шагов ОПЕК+ и новых признаков увеличения добычи в США.

Напомним, ранее сообщалось, что аналитики нефтяных рынков, которых агентство Reuters опросило в мае, ожидают, что цены на нефть будут держаться выше отметки в 70 долларов за баррель в этом году. В частности, такие цены будут держаться за счет хорошего спроса, который поможет нивелировать возможное увеличение добычи сырья в странах ОПЕК.

 

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Теги публикации: Brent, нефть, торги  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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