Нефть Brent торгуется ниже 76 долларов за баррель

Brent торгуется на отметке 75,63 доллара за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня утром, 5 июня 2018 года, находится ниже 76 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 10:33 цена барреля нефти Brent находилась на уровне 75,63 долларов за баррель. Это на 0,11% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, цены на нефть эталонных марок продолжают опускаться на фоне неопределенности в отношении дальнейших шагов ОПЕК+ и новых признаков увеличения добычи в США.

Напомним, ранее сообщалось, что аналитики нефтяных рынков, которых агентство Reuters опросило в мае, ожидают, что цены на нефть будут держаться выше отметки в 70 долларов за баррель в этом году. В частности, такие цены будут держаться за счет хорошего спроса, который поможет нивелировать возможное увеличение добычи сырья в странах ОПЕК.