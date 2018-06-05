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Нафта Brent торгується нижче 76 доларів за барель

НовиниЕнергетика    05.06.2018 - 10:43
Фото: нафтова платформа (pxhere.com)
Фото: нафтова платформа (pxhere.com)

Brent торгується на позначці 75,63 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 5 червня 2018 року, знаходиться нижче 76 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 10:33 ціна бареля нафти Brent перебувала на рівні 75,63 доларів за барель. Це на 0,11% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, ціни на нафту еталонних марок продовжують опускатися на тлі невизначеності щодо подальших кроків ОПЕК+ і нових ознак збільшення видобутку в США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що аналітики нафтових ринків, яких опитало агентство Reuters в травні, очікують, що ціни на нафту будуть триматися вище позначки в 70 доларів за барель у цьому році. Зокрема, такі ціни будуть триматися за рахунок гарного попиту, який допоможе нівелювати можливе збільшення видобутку сировини в країнах ОПЕК.

 

Ціна нафти в найближчі місяці може зрости до 100 доларів за барель, - Total
Теги публікації: Brent, нефть, торги  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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