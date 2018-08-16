Нефть Brent торгуется ниже 72 долларов за баррель

Brent торгуется на отметке в 71,11 доллара за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня утром, 16 августа 2018 года, находится ниже отметки в 72 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 11:14 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 71,11 доллара за баррель. Это на 0,52% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, накануне цена нефти Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель на фоне публикации данных Американского института нефти (API), который сообщил о росте запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,66 млн баррелей. Входе торгов 15 августа нефть потеряла 2,35% и опускалась до 70,76 доллара за баррель, что было самым низким уровнем за десять недель.

Однако после публикации данных Министерства энергетики США, которые неожиданно показали максимальный с марта 2017 года рост запасов нефти в США на минувшей неделе - на 6,81 млн баррелей, цены на нефть перешли к уверенному росту. Кроме того, добыча нефти в США на прошлой неделе увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки - до 10,9 млн.