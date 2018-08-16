Нафта Brent торгується нижче 72 доларів за барель

Brent торгується на позначці в 71,11 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 16 серпня 2018 року, знаходиться нижче позначки 72 долара за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 11:14 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 71,11 долара за барель. Це на 0,52% вище рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, напередодні ціна нафти Brent опустилася нижче 72 доларів за барель на тлі публікації даних Американського інституту нафти (API), який повідомив про зростання запасів нафти в США минулого тижня на 3,66 млн барелів. Вході торгів 15 серпня нафта втратила 2,35% і опускалася до 70,76 долара за барель, що було найнижчим рівнем за десять тижнів.

Однак після публікації даних Міністерства енергетики США, які несподівано показали максимальне з березня 2017 року зростання запасів нафти в США минулого тижня - на 6,81 млн барелів, ціни на нафту перейшли до упевненого зростання. Крім того, видобуток нафти в США минулого тижня збільшився на 100 тис. барелів на добу - до 10,9 млн.